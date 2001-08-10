Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2019
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09:36, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на семейный турнир

Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в спортивном турнире. Мероприятие пройдет 7 июля в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В 11:00 на тропе развлечений состоится семейный турнир по прохождению полосы препятствий. Дети и взрослые смогут проявить ловкость, выносливость и смелость, а также отлично провести свой досуг на свежем воздухе.

Участие в мероприятии смогут принять семьи от 3-х человек. Заявки принимаются по телефону: 72-45-75 (в рабочее время с 09:00 до 17:00).

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