День молодёжи отметили на Сахалине
Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи, состоялись в Сахалинской области. В островной столице главной площадкой торжества стал стадион «Космос», расположенный в парке имени Гагарина. На масштабный концерт с участием известных островных исполнителей здесь собрались тысячи жителей и гостей города, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Будьте настойчивы в достижении поставленных целей, и успех будет на вашей стороне! Сахалинская молодежь – талантливая, творческая, активная, смелая в своих решениях. Ваши идеи уже меняют жизнь на островах к лучшему. И областные власти продолжат поддерживать ваши инициативы по развитию региона, – заявил глава области Валерий Лимаренко.
Во время торжественной церемонии Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а также председатель областной думы Андрей Хапочкин и депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов вручили молодёжным активистам благодарственные письма от федерального агентства по делам молодёжи и правительства Сахалинской области.
На городском стадионе весь вечер работали аттракционы, а дворовые команды играли в стритбол на баскетбольной площадке. Все желающие смогли принять участие и в розыгрыше разнообразных призов, предоставленных магазинами и предприятиями городского округа - от сувениров и услуг до телевизора и ящика мороженого.
Разнообразием отметилась и концертная программа. Помимо танцев и песен, на сцене выступила островная сборная КВН, ансамбль корейских барабанщиков и многие другие коллективы Южно-Сахалинска. А гвоздем вечера стало выступление Артема Пивоварова.
Концерт продолжался до позднего вечера. А кульминацией этого дня стал фейерверк, который запустили над озером Верхним в 22:00.
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