День семьи, любви и верности отметят в областной библиотеке

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на праздничную культурную программу, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие пройдет 8 июля в 15.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сотрудники библиотеки расскажут собравшимся об истории происхождения праздника, проведут творческие мастер-классы. Участники научатся расписывать камни, делать поделки из морской ракушки и картины из крупы, изготавливать открытки в технике квиллинг. Желающие смогут поучаствовать в интеллектуальной викторине и ознакомиться с книжной выставкой. Коме того, для зрителей прозвучат музыкальные номера.

Предварительно записаться на мастер-классы и узнать дополнительную информацию можно по телефону 8 (4242) 45-25-28. Вход свободный.