Сахалинских инвалидов приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков
Конкурс рисунков «Рисую открытку» среди людей с ограниченными возможностями здоровья объявляет музей «Остров Сахалин». Работы принимают по 1 августа в рамках грантового проекта «Открыточная история», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Мероприятие направлено на привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к активному и равноправному участию в культурной жизни региона, а также на выявление талантливых участников. Попробовать свои силы может любой желающий независимо от возраста.
В конкурсе присутствует четыре номинации:
– Иллюстрация к книге А.П. Чехова «Остров Сахалин» (принимаются работы, отражающие содержание книги «Остров Сахалин»);
– Рисуем произведения А. П. Чехова (принимаются работы, созданные по мотивам произведений А. П. Чехова);
– «Телеграфируйте. Сахалин» (принимаются работы о современной природе и архитектуре Сахалинской области);
– «Приз зрительских симпатий» (в номинации принимают участие все работы, заявленные на конкурс, которые будут оценены путём голосования на сайте chekhov-book-museum.ru).
Оценивать заявленные работы с 1 по 12 августа будет компетентное жюри. Победители номинаций наградят дипломами I, II и III степени и призами. Дату подведения итогов объявят дополнительно.
«Открыточная история» – это проект, который направлен на популяризацию традиции отправки почтовых открыток. С появлением современных технологий послание на бумаге становится редкостью. Поэтому в музее вы не только сможете насладиться уникальной выставкой, но и заполнить открытку и отправить ее через почтовый ящик, размещенный в сквере музея.
В рамках проекта кроме конкурса рисунков планируется провести образовательные мероприятия, открыть экспозицию «Телеграфируйте. Сахалин» и выставку из фондов Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.
Заявки принимаются на почту otdelmuseum@mail.ru или по адресу: пр. Мира, 104, тел. 43–65–09.
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