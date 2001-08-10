Сахалинских инвалидов приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков

Конкурс рисунков «Рисую открытку» среди людей с ограниченными возможностями здоровья объявляет музей «Остров Сахалин». Работы принимают по 1 августа в рамках грантового проекта «Открыточная история», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Мероприятие направлено на привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к активному и равноправному участию в культурной жизни региона, а также на выявление талантливых участников. Попробовать свои силы может любой желающий независимо от возраста.

В конкурсе присутствует четыре номинации:

– Иллюстрация к книге А.П. Чехова «Остров Сахалин» (принимаются работы, отражающие содержание книги «Остров Сахалин»);

– Рисуем произведения А. П. Чехова (принимаются работы, созданные по мотивам произведений А. П. Чехова);

– «Телеграфируйте. Сахалин» (принимаются работы о современной природе и архитектуре Сахалинской области);

– «Приз зрительских симпатий» (в номинации принимают участие все работы, заявленные на конкурс, которые будут оценены путём голосования на сайте chekhov-book-museum.ru).

Оценивать заявленные работы с 1 по 12 августа будет компетентное жюри. Победители номинаций наградят дипломами I, II и III степени и призами. Дату подведения итогов объявят дополнительно.

«Открыточная история» – это проект, который направлен на популяризацию традиции отправки почтовых открыток. С появлением современных технологий послание на бумаге становится редкостью. Поэтому в музее вы не только сможете насладиться уникальной выставкой, но и заполнить открытку и отправить ее через почтовый ящик, размещенный в сквере музея.

В рамках проекта кроме конкурса рисунков планируется провести образовательные мероприятия, открыть экспозицию «Телеграфируйте. Сахалин» и выставку из фондов Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

Заявки принимаются на почту otdelmuseum@mail.ru или по адресу: пр. Мира, 104, тел. 43–65–09.