Островитян приглашают на фестиваль, посвящённый празднику Ивана Купалы
В субботу, 6 июля, в поселке Весточка состоится фестиваль «День Ивана Купалы». Мероприятие, организованное центром молодежных инициатив Южно-Сахалинска при поддержке департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города, домов культуры «Радуга» и «Родина», пройдет на Солнечной поляне с 17.00 до 21.00. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.
Иван Купала – народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию. Сегодня этот день больше напоминание о богатом культурном наследии нашей страны.
Во время фестиваля в рекреационной зоне будут работать несколько тематических площадок. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по плетению кос, изготовлению народных кукол-оберегов, браслетов и серег. Также не обойдется без открытого урока по созданию главного атрибута Ивана Купалы - венка.
Сотрудники сахалинского областного краеведческого музея подготовят фотозону, воссоздающую убранство русской избы, а также проведут мастер-класс по изготовлению еще одного символа праздника - старинной народной куклы Купавки.
Посетители фестиваля смогут попробовать свои силы в стрельбе из лука, услышать звучание редких музыкальных инструментов – гуслей и варгана, принять участие в народных играх, хороводах и традиционных прыжках через купальский костер.
Сопровождать гулянье будут выступления участников движения «Вольные музыканты» и хореографического ансамбля «Сахалинские искорки», а завершится вечер огненным шоу.
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