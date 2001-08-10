Жителей Южно-Сахалинска зовут на караоке-батлы
Уже завтра, 3 июля, в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» состоится первый концерт под открытым небом. Если не помешает дождь, жителей и гостей города приглашают в сквер у фонтанов на привокзальной площади. Здесь в 18.00 начнет свое выступление народный хор ветеранов и детей войны «Русская душа», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Шестой год подряд на территории городского округа при поддержке администрации города в лице департамента культуры Южно-Сахалинска реализуется общегородской творческий проект «Культурная столица». Как и прежде, он объединит классические и современные, сценические и уличные направления творчества. С одной стороны, проект призван предоставлять возможность южносахалинцам и гостям города знакомиться с творчеством городских деятелей культуры и искусства, расширять кругозор и ярко проводить свой досуг, а с другой – поддерживать талантливых горожан, ищущих площадку для самовыражения.
В течение двух месяцев каждую среду на импровизированной концертной площадке в центральном сквере у фонтанов будут выступать лучшие коллективы Южно-Сахалинска. Народный вокальный ансамбль «Надежда», народный ансамбль казачьей песни «Воля», рок-группа «Перекреsток», ансамбль современной народной песни «Русский терем», музыкальный шоу-проект «Dиеz», эстрадный театр-студия «Модуляция» и многие другие артисты подарят свои выступления.
А по четвергам, начиная с 4 июля, на этой же площадке ждут всех, кто не может жить без музыки - поет всегда и везде. Для творческих и голосистых горожан специальный конкурс «Караоке онлайн». Начало караоке-битв - в 18.00. Для того чтобы стать участником, нужно лишь прийти и заявить о своем желании выступить. Заявки принимаются в этот же день по месту проведения с 17.00. Участникам предоставляются сценическое оборудование и музыкальные каталоги, в которых представлены композиции на любой вкус. Любой житель города может стать зрителем и поддержать своего конкурсанта.
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