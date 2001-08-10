Сахалинцам расскажут о сокровищах «Алмазного фонда»

Лекция «Сокровища Алмазного фонда» пройдет в рамках выставки «Национальные сокровища России. Москва ­– Сахалин. 2019». Она состоится в музее книги Чехова 5 июля. Лектором выступит экскурсовод выставки «Алмазный фонд» Евсюкова Мария Сергеевна. Начало в 17:00, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на музей.

Сахалинцам и гостям острова представится уникальная возможность узнать от специалиста Гохрана России о самых выдающихся экспонатах выставки «Алмазный фонд», которая была открыта в ноябре 1967 года в здании Оружейной палаты Московского Кремля.

После лекции посетителям проведут экскурсию по действующей выставке «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019», на которой представлены работы мастеров золотого и серебряного дела второй половины XIX‐XX века.

Напомним, что это заключительная лекция в рамках масштабного выставочного проекта из Гохрана России, который завершит свою работу 7 июля.