Сахалинцам расскажут о сокровищах «Алмазного фонда»
Лекция «Сокровища Алмазного фонда» пройдет в рамках выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019». Она состоится в музее книги Чехова 5 июля. Лектором выступит экскурсовод выставки «Алмазный фонд» Евсюкова Мария Сергеевна. Начало в 17:00, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на музей.
Сахалинцам и гостям острова представится уникальная возможность узнать от специалиста Гохрана России о самых выдающихся экспонатах выставки «Алмазный фонд», которая была открыта в ноябре 1967 года в здании Оружейной палаты Московского Кремля.
После лекции посетителям проведут экскурсию по действующей выставке «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019», на которой представлены работы мастеров золотого и серебряного дела второй половины XIX‐XX века.
Напомним, что это заключительная лекция в рамках масштабного выставочного проекта из Гохрана России, который завершит свою работу 7 июля.
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