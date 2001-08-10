Строить избу и лепить вареники научат сахалинцев в музее книги Чехова

В преддверии Дня семьи, любви и верности в сквере музея книги Чехова пройдет первый семейный фестиваль «Робинзоны Сахалина». Поучаствовать в конкурсах на ловкость, меткость, креативность, скорость и на знание съедобных и несъедобных растений приглашаются все желающие, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

Все мероприятия пройдут 7 июля с 12:00 до 15:00. В программе праздника – «Ярмарка мастеров» и концерт Ассамблеи народов Сахалинской области.

По случаю последнего дня работы выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019» сахалинцы и гости островного региона смогут бесплатно посетить её и две постоянные экспозиции в музее.

Справки по телефону 43-65-09.