Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2019
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Зарядку и мастер-класс по маунтинбайку проведут для сахалинцев
11:45, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Строить избу и лепить вареники научат сахалинцев в музее книги Чехова

В преддверии Дня семьи, любви и верности в сквере музея книги Чехова пройдет первый семейный фестиваль «Робинзоны Сахалина». Поучаствовать в конкурсах на ловкость, меткость, креативность, скорость и на знание съедобных и несъедобных растений приглашаются все желающие, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

Все мероприятия пройдут 7 июля с 12:00 до 15:00. В программе праздника – «Ярмарка мастеров» и концерт Ассамблеи народов Сахалинской области.

По случаю последнего дня работы выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019» сахалинцы и гости островного региона смогут бесплатно посетить её и две постоянные экспозиции в музее.

 

Справки по телефону 43-65-09.

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