Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2019
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Зарядку и мастер-класс по маунтинбайку проведут для сахалинцев
09:09, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Подвеску в форме острова Сахалин научать делать в музее книги Чехова

Подвеску в форме острова Сахалин предлагает создать музей книги А.П. Чехова. В предстоящую субботу, 6 июля, здесь пройдет интерактивное занятие «Сокровища Сахалина», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Участникам расскажут о природных богатствах острова, полезных ископаемых и минералах. После небольшого рассказа они приступят к созданию подвески в виде острова Сахалин из полимерной глины. С этим материалом интересно работать, так как после запекания в духовке он приобретает твердую форму.

Мероприятие пройдёт в 13:00 и 15:00.

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