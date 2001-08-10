Массовые гулянья устроят в городском парке Южно-Сахалинска 7 июля

Южносахалинцев и гостей города приглашают отметить День семьи, любви и верности. Празднование состоится 7 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В 11:00 на тропе развлечений будет дан старт семейному турниру. Команды на время пройдут полосу препятствий. Проявят силу и выносливость, а также получат ценные подарки.

В полдень заработают сразу несколько площадок. В центре досуга «Теремок» начнется тематическое мероприятие «Мама, папа, я». Запись обязательна: 25-33-82.

В это же время на территории картодрома состоится праздничный концерт, который продлится до 16:00.

Литературное кафе «Все начинается с семьи» заработает на площадке у кафе «Мама Кофе» в 12:00.

Вход на все мероприятия свободный.