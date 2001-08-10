Семейный фестиваль прошёл в музее

В преддверии Дня семьи, любви и верности музей книги Чехова провел первый семейный фестиваль «Робинзоны Сахалина». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

Чествованием многодетных семей и супругов, проживших более 45-ти лет в браке, открылся первый семейный фестиваль «Робинзоны Сахалина». Все почетные гости получили подарки от организаторов праздника. Среди многодетных оказались и три семьи сотрудников музея. Затем в сквере начали свою работу площадки фестиваля, где участники заполнили паспорт Робинзона, выполняя различные задания: ловили «лосося», делали вареники с голубикой, мастерили своего Пятницу, угадывали съедобные и ядовитые растения Сахалина и соревновались в меткости. За каждое выполненное задание «Робинзоны» получали баллы, набравшие наибольшее количество стали победителями фестиваля.

Во время торжественной церемонии награждения лучших «Робинзонов» в Литературной гостиной музея выступила артистка драмы, ведущий мастер сцены Чехов-центра Елена Денисова. Первые три призовых места заняли семьи Васильевых, Куклевых и Серебряковых. Они получили настольные игры «Острова сокровищ», наборы домашнего театра теней и книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в подарочном исполнении. Еще 7 участников фестиваля с наилучшими результатами также стали обладателями игр и домашних театров. Все остальные гости получили сувениры на память.

Также была проведена акция #деньбезалкоголя, во время которой сотрудники музея распространяли агитационные листовки, пропагандируя здоровый образ жизни.

В течение дня работала «Ярмарка мастеров», где местные рукодельницы представили свое творчество, и дерево пожеланий, на котором каждый мог написать заветное послание на ромашке-символе праздника.

Семейный фестиваль «Робинзоны Сахалина» будет проходить в музее ежегодно.