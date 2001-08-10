Сахалинцам расскажут о жизни первых островных переселенцев
Встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид» пройдет в сахалинской областной библиотеке 11 июля. В качестве эксперта выступит заведующий отделом истории областного краеведческого музея Евгения Пашенцева, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
После окончания Второй мировой войны и присоединения к Советскому Союзу территорий Южного Сахалина и Курильских островов необходимо было восстановить разрушенное хозяйство и переселить на эти территории советских граждан.
В ходе встречи Евгения Пашенцева расскажет о бытовых и рабочих условиях первых переселенцев, прибывших в Сахалинскую область в конце 1940-х – начале 1950-х годов. В основу выступления легли воспоминания старожилов о первых впечатлениях об острове, об отношениях с местным населением, собранные во время научных командировок в районы Сахалинской области.
Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.
Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.
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