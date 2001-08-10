Приём заявок на конкурс музыкальных клипов продлили на Сахалине

В ГАУК «Кинодосуговое объединение» решили продлить сроки подачи заявок на конкурс музыкальных видео «Отклик до 1 сентября 2019 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.Причина проста - любительские видеоклипы снимаются не в студии, а на натуре, нехватка солнечных летних дней ударила по клипмейкерам так же, как и по всем остальным сахалинцам. Организаторам ничего не осталось, как пойти навстречу просьбе будущих конкурсантов. В свою очередь, продление сроков приема заявок, возможно, мотивирует тех творцов, которые по каким-то иным причинам пока не подали заявку на участие в конкурсе.

В конкурсе могут принять участие физические лица (достигшие 14-летнего возраста) юридические лица, являющиеся правообладателями клипа. К участию в конкурсе будут допущены клипы, снятые в Сахалинской области, или клипы, снятые на произведения, созданные в Сахалинской области.

Напоминаем, что в 2019 году состоится фестиваль музыкальных видео, снятых жителями Сахалинской области. Исполнители, на чьи музыкальные или хореографические номера будут сняты лучшие, по мнению жюри и зрителей, клипы, выступят в ККЗ «Октябрь» в рамках итогового гала-концерта, который в конце текущего года. В работе жюри фестиваля и в гала-концерте примут участие известные музыканты и авторы популярных видеоклипов.