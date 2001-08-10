Островитян зовут на выставку кукол
Открытие выставки кукол «Дочки-матери» состоялось в стенах областного центра народного творчества. Накануне, 8 июля, в выставочном зале «Палата ремесел», на целый месяц расположилось более 50-ти куколок, сделанных руками сахалинских мастеров. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
12 мастеров из семи районов области, которые трудятся над созданием почти одушевленных персонажей встретились с почитателями прекрасного искусства, рассказали историю каждой куклы:
- Полец Елена, г. Южно-Сахалинск – интерьерная кукла;
- Веденеева Наталья, с. Синегорск – бумажная скульптура;
- Столяренко Елена, п.г.т. Ноглики – смешанная техника (полимерная глина и текстиль);
- Лумпова Ольга, г. Долинск – интерьерная кукла;
- Писецкая Ирина и Соколова Елена (совместная работа), г. Томари – обрядовая и игровая кукла;
- Здоренко Алиса, г. Южно-Сахалинск – вязанная кукла;
- Пономаренко Елена, г. Южно-Сахалинск – коллекционная кукла «Blythe»;
- Ватутина Дина, Фомина Анна, Сидорова Лариса, Ткаченко Ирина (совместная работа), г. Невельск – смешанная техника (специальный пластик и текстиль);
- Бушуева Елена, г. Углегорск – авторская кукла;
- Горбачева Ольга, Южно-Сахалинск – интерьерная кукла;
- Орлова Татьяна, Южно-Сахалинск – интерьерная шарнирная кукла;
- Болдырева Александра, г. Анива - коллекционная кукла «Blythe».
Одни выполнены настолько филигранно, что поражают своей достоверностью, другие - необъятным воображением мастера, что делает их удивительными, а некоторые привлекают своей смелой и интересной интерпретацией. А каждый элемент дополняет образ - оригинальные костюмы, предметы быта, покрой одежды и форма украшений, цветы и орнаменты.
Увидеть выставку можно по адресу: пр. Победы, 24. Она открыта до 6 августа.
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