Островитян зовут на выставку кукол

Открытие выставки кукол «Дочки-матери» состоялось в стенах областного центра народного творчества. Накануне, 8 июля, в выставочном зале «Палата ремесел», на целый месяц расположилось более 50-ти куколок, сделанных руками сахалинских мастеров. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

12 мастеров из семи районов области, которые трудятся над созданием почти одушевленных персонажей встретились с почитателями прекрасного искусства, рассказали историю каждой куклы:

Полец Елена, г. Южно-Сахалинск – интерьерная кукла; Веденеева Наталья, с. Синегорск – бумажная скульптура; Столяренко Елена, п.г.т. Ноглики – смешанная техника (полимерная глина и текстиль); Лумпова Ольга, г. Долинск – интерьерная кукла; Писецкая Ирина и Соколова Елена (совместная работа), г. Томари – обрядовая и игровая кукла; Здоренко Алиса, г. Южно-Сахалинск – вязанная кукла; Пономаренко Елена, г. Южно-Сахалинск – коллекционная кукла «Blythe»; Ватутина Дина, Фомина Анна, Сидорова Лариса, Ткаченко Ирина (совместная работа), г. Невельск – смешанная техника (специальный пластик и текстиль); Бушуева Елена, г. Углегорск – авторская кукла; Горбачева Ольга, Южно-Сахалинск – интерьерная кукла; Орлова Татьяна, Южно-Сахалинск – интерьерная шарнирная кукла; Болдырева Александра, г. Анива - коллекционная кукла «Blythe».

Одни выполнены настолько филигранно, что поражают своей достоверностью, другие - необъятным воображением мастера, что делает их удивительными, а некоторые привлекают своей смелой и интересной интерпретацией. А каждый элемент дополняет образ - оригинальные костюмы, предметы быта, покрой одежды и форма украшений, цветы и орнаменты.

Увидеть выставку можно по адресу: пр. Победы, 24. Она открыта до 6 августа.