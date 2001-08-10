Свыше 6 тысяч человек посетили выставку драгоценностей в музее Чехова

Торжественная церемония закрытия выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019» прошла в музее книги Чехова. За 19 дней экспозицию посетили свыше 6 тысяч человек. Это не только сахалинцы, но и гости из разных регионов России и иностранцы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

– Я несколько раз приходила на выставку, так как она произвела на меня большое впечатление. Отмечу великолепие находящихся здесь произведений искусства и талант их создателей. Каждый экспонат несет часть истории нашей страны. И эта экспозиция дала людям, которые никогда не были на выставке «Алмазный фонд», возможность прикоснуться к этой исторической красоте, – отметила на закрытии выставки министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Напомним, около 120 работ мастеров золотого и серебряного дела второй половины XIX‐XX века можно было увидеть с 18 июня по 7 июля. Среди этих экспонатов один напрямую относился к островному региону – природный алмаз «Остров Сахалин», которому присвоили имя на открытии экспозиции. Этот момент стал историческим событием для Сахалина. Теперь драгоценный камень будет выставлен в экспозиции «Алмазный фонд» в Москве.

­– Выставка «Национальные сокровища России» стала уникальным событием как на Сахалине, так и в России. Эти ценности могут покидать хранилище только по постановлению Правительства РФ. На территории России вне столицы это произошло впервые. Отмечу самое главное, что в музее книги А. П. Чехова работают замечательные сотрудники. Их энтузиазм и любовь к работе помогли организовать эту выставку качественно и в короткие сроки, – отметил советник руководителя Гохрана России Сергей Кожухарь.

Сотни комментариев оставили посетители во время работы экспозиции. Слова благодарности высказали не только сахалинцы, но гости с материка, а также из Англии, Японии, Австрии, Южной Кореи и других стран:

«Огромное спасибо за потрясающую возможность окунуться в мир прекрасного. Чудо, дошедшее до наших дней, потрясает и завораживает своей работой, исполнением, видением мастеров своего дела. Дай Бог, чтобы такие культурные праздники проходили у нас и в будущем»;

«Подобная выставка не оставит равнодушного ни одного посетителя. Грамотная увлекательная экскурсия позволяет окунуться в историю создания национальных сокровищ России. Я и мои дети остались в восторге. Спасибо Вам большое».

– От лица всех посетителей – жителей и гостей Южно-Сахалинска – выражаем благодарность за возможность представить уникальные экспонаты именно здесь, в нашем музее. Люди, которые увидели национальные сокровища, писали положительные комментарии. Книга отзывов заполнена теплыми и добрыми словами с пожеланиями, чтобы такие проекты были регулярными. Люди хотят видеть то, что хранится в Гохране России. И отмечу, что за шесть лет работы этого учреждения в новом здании, это самый посещаемый выставочный проект, – рассказала директор музея Евгения Фирсова.

В рамках крупной московской выставки был запущен социальный проект «Музеемобиль». Во второй половине июня состоялись викторины в двадцати сёлах Сахалинской области, победители которых получили билеты пассажиров специального автобуса. Этим счастливчикам провели экскурсию по сокровищам России, постоянным экспозициями музея и познакомили их со скульптурами чеховского сквера. 5 июля прошла завершающая поездка музеемобиля, который доставил в Южно-Сахалинск жителей сел Шебунино и Горнозаводск. За время работы выставки более 400 жителей сёл Сахалинской области смогли ее увидеть. Помимо того были прочитаны лекции о мастерах золотого и серебряного дела, ювелирном искусстве и сокровищах «Алмазного фонда».

Завершилась работа выставки обменом благодарственными письмами за совместную работу между сотрудниками Гохрана России и музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», а также пожеланиями о дальнейшем сотрудничестве.