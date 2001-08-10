Ансамбль «Надежда» представит южносахалинцам новую программу

Обновленную программу из полюбившихся хитов и премьерных номеров представит южносхалинцам и гостям города народный вокальный ансамбль «Надежда». Песенный праздник пройдет 10 июля в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Адрес встречи — сквер у фонтанов на привокзальной площади. Это место собирает таланты «Культурной столицы» и их поклонников с 2014 года. Часовая программа, которая начнется в 18.00, особенно понравится любителям народной музыки и патриотических произведений.

В прошлом году ансамбль «Надежда» отметил свое 10-летие. За это время любительский коллектив сформировал достойный репертуар, приобрел почитателей и прочно занял место в культурной жизни Южно-Сахалинска.

Напомним, что в рамках творческого проекта концерты у фонтанов запланированы каждую среду. Они проводятся с целью знакомства сахалинцев с достижениями островной культуры. Афишу «Культурной столицы-2019» можно найти на сайте ГДК «Родина».