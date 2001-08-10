Островитянам покажут "Сахалинский театр"
Фотовыставка «Сахалинский театр» открылась в отделе краеведения областной универсальной научной библиотеки. Посетители экспозиции смогут увидеть фотографии первого профессионального театра на Сахалине, по снимкам проследить путь от строительства до современного состояния областного драматического театра, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Для фотовыставки использованы копии снимков из коллекций Сахалинского областного краеведческого музея и фотографии из книг фонда СахОУНБ: «Театр: истории и лица» – издания Чехов-центра, а также «Долгая дорога к большой сцене: очерки истории театра на Сахалине» авторов А.И. Краева и И.А. Цупенковой.
Выставка продлится с 10 июля по 30 сентября.
Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.
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