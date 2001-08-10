Южносахалинцев зовут на караоке-битву

Вторая вокальная битва конкурса «Караоке онлайн» 11 июля в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» пройдет в сквере у фонтанов на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Начало мероприятия - в 18.00. Приглашаются все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

Заявки принимаются по месту проведения с 17.00. Участникам предоставляют сценическое оборудование и музыкальные каталоги, в которых представлены композиции на любой вкус. Победитель определяется каждый четверг. Справки по телефону 50-50-92.

Напомним, первая вокальная битва состоялась 4 июля. Победительницей стала девушка с творческим псевдонимом Дарина Мей. Она окончила центральную детскую музыкальную школу Южно-Сахалинска по классу эстрадного вокала. Девушка получила подарочный сертификат на сумму 2000 рублей в один из магазинов областного центра.

Актуальная программа и анонсы мероприятий общегородского проекта «Культурная столица» представлены на сайте ГДК «Родина».