О режиссере Василии Шукшине вспомнят в ККЗ

В 2019 году исполняется 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. 25 июля в ККЗ «Комсомолец» состоится лекция, посвященная жизни и эволюции взглядов режиссера, актера, писателя, Василия Макаровича Шукшина. Начало мероприятия в 19:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Кинодосугового объединения.

В новейшей российской истории фигура Шукшина становится объединяющей. Она сшивает воедино русскую деревню и город, восток и запад России. Герои книг и фильмов Василия Макаровича, простые люди, которые тянутся к счастью, но настоящее их счастье быть полезными обществу – пригодиться там, где родился. Шукшин много думал о том самом глубинном народе, о котором говорят сегодня в Кремле. Его прозрения о судьбе русской деревни легко экстраполировать на современную судьбу окраин России. Юбилейный год Шукшина дает прекрасную возможность поговорить о масштабе личности Василия Макаровича, о его культурном наследии и о значимости его работ для дня настоящего.

Лекцию прочитает Алексей Колобродов (Саратов), полиглот, виртуозно владеющий темой, знаток русской культуры XX века. В рамках лекции будут продемонстрированы фрагменты из фильмов, снятых режиссером и фильмов, в которых «Макарыч» снялся как актер.

Василий Шукшин автор сценария и режиссер фильмов «Живет такой парень» (1964), «Странные люди» (1970), «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973). Снимался в фильмах «Когда деревья были большими», «Освобождение», «Они сражались за родину». Писатель, автор романов «Любавины», «Я пришел дать вам волю», рассказов «Верую!», «Чудик», «Случай в ресторане», «Охота жить», «Дядя Ермолай», «Упорный», «До третьих петухов» и многих других.

Алексей Колобродов – литературный критик, прозаик, журналист, телеведущий. Член жюри крупнейших российских литературных премий. Лауреат премии Артема Боровика, лауреат премии газеты «Литературная Россия», и других. Постоянный автор сетевых изданий «Свободная пресса» и «Перемены». Выпустил книгу стихов «День святого V: стихи о любви». Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Урал», «Новое литературное обозрение»; газетах «День Литературы» и «Литературная Россия». Автор книг «Культурный Герой. Владимир Путин в современном российском искусстве» (2012), «Захар» (2015), «Здравые смыслы» (2017), «Вежливый герой» (2018).

Телефон для справок: 8 (4242) 72-27-77.