Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
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Людей, ведущих ЗОЖ, будут искать на Сахалине
16:20, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитян зовут на костюмированные чтения

Вся Россия будет вспоминать Антона Павловича Чехова 15 июля. В этот день состоится «Литературная гостиная в музее», в которой примут участие театр-студия «Твой формат», ученики и преподаватели школ Южно-Сахалинска. Будут прочитаны отрывки из произведений «Чайка», «Архиерей», «О бренности», «Размазня», «Беззащитное существо», «Тоска», «После театра» и «Каштанка». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

В исполнении самых юных участников-воспитанников детского сада «Малыш» Южно-Сахалинска будет показана инсценировка рассказа А. П. Чехова «Детвора».

Вход свободный. Запись по телефону 43-65-09.

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