Южносахалинцев бесплатно накормят ухой в городском парке
День рыбака отметят в городском парке Южно-Сахалинска в это воскресенье, 14 июля. Гуляния пройдут на поляне за теннисными кортами с 12:30 до 16:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
В это время в парке будут работать сразу несколько площадок. Так, для детей и их родителей организуют зону с игровыми модулями, где каждый желающий сможет принять участие в спортивных состязаниях.
Рядом установят площадку детского творчества «Шум прибоя», на которой все юные сахалинцы вместе с веселым аниматором смогут разукрасить фигурки рыбок и приклеить их на баннерное полотно «Море».
Вокальные и танцевальные коллективы города выступят на стилизованной рыбацкой сцене. На же ней состоится концертная программа с элементами театрализации, гвоздем праздника – станет появление главного персонажа – Нептуна. Кроме, того все желающие смогут узнать о десяти способах приготовления ухи. Ей же гостей бесплатно накормят.
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