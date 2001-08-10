Сахалинцев приглашают на мероприятия «Чеховского сквера»
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают встретить вторую половину лета на мероприятиях «Чеховского сквера». Здесь все желающие смогут покататься в конном экипаже, принять участие в викторине и экскурсии, поиграть в напольную игру и посетить ярмарку рукодельных изделий. А для юных гостей предусмотрен мастер-класс «Каштанка», где дети смогут сделать героя одноименного рассказа А.П. Чехова. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.
Первый «Чеховский сквер» состоится 18 июля с 16:00 до 19:00. Его программа включает следующие мероприятия:
«Перекрёсток времени»
Экскурсия по скверу.
Знакомство с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.
Время: 17:00, 18:00, 19:00
«Маршрутом Чехова»
Напольная интеллектуально-познавательная игра.
Игроки кидают кубики, отвечают на вопросы и проходят маршрут А. П. Чехова на Сахалин и обратно.
Время: 16:00, 17:00, 18:00.
«Каштанка»
Мастер-класс по лепке. Участники создадут поделку в виде собачки – героя одноименного рассказа А. П. Чехова.
Время: 17:00 – 18:00
«На улице Купеческой»
Ярмарка, где посетители сквера смогут приобрести на память сувениры и рукодельные изделия сахалинских мастеров.
Время: 12:00 – 19:00
Чеховская викторина в фаэтоне
Поездка на запряженном лошадью фаэтоне, во время которой участники будут выполнять задания и отвечать на вопросы.
Время: 17:00 – 19:00
Возрастных ограничений нет.
Подробнее о «Чеховском сквере» можно узнать на сайте музея и в соцсетях. Справки по телефону 43-65-09.
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