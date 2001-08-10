Сахалинцев приглашают на мероприятия «Чеховского сквера»

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают встретить вторую половину лета на мероприятиях «Чеховского сквера». Здесь все желающие смогут покататься в конном экипаже, принять участие в викторине и экскурсии, поиграть в напольную игру и посетить ярмарку рукодельных изделий. А для юных гостей предусмотрен мастер-класс «Каштанка», где дети смогут сделать героя одноименного рассказа А.П. Чехова. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

Первый «Чеховский сквер» состоится 18 июля с 16:00 до 19:00. Его программа включает следующие мероприятия:

«Перекрёсток времени»

Экскурсия по скверу.

Знакомство с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.

Время: 17:00, 18:00, 19:00

«Маршрутом Чехова»

Напольная интеллектуально-познавательная игра.

Игроки кидают кубики, отвечают на вопросы и проходят маршрут А. П. Чехова на Сахалин и обратно.

Время: 16:00, 17:00, 18:00.

«Каштанка»

Мастер-класс по лепке. Участники создадут поделку в виде собачки – героя одноименного рассказа А. П. Чехова.

Время: 17:00 – 18:00

«На улице Купеческой»

Ярмарка, где посетители сквера смогут приобрести на память сувениры и рукодельные изделия сахалинских мастеров.

Время: 12:00 – 19:00

Чеховская викторина в фаэтоне

Поездка на запряженном лошадью фаэтоне, во время которой участники будут выполнять задания и отвечать на вопросы.

Время: 17:00 – 19:00

Возрастных ограничений нет.

Подробнее о «Чеховском сквере» можно узнать на сайте музея и в соцсетях. Справки по телефону 43-65-09.