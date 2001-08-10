Южносахалинцев ждёт череда концертов под открытым небом
Десять бесплатных концертов под открытым небом запланированы в рамках общегородского проекта «Культурная столица» в Южно-Сахалинске. Рок-музыка, народные песни, эстрадные номера — каждую среду в 18.00 у фонтанов на привокзальной площади желающие могут выбрать досуг по душе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
- Классно! Замечательно! На фоне фонтана, небо голубое, детки здесь, - поделилась южносахалинка Вера Рехина, которая не только сама пришла на концерт народного вокального ансамбля «Надежда», но и привела своих детей и внука. - Моя мама вычитывает, высматривает, она нам подсказала. Приятное мероприятие для города! Теперь будем стараться по возможности посещать.
А вот Татьяна Иванова проезжала мимо на велосипеде и решила остаться.
- Очень сентиментальные впечатления. Первая песня была про то, что были девочками, а теперь стали бабушками. Всех нас это ждет, - сказала девушка.
Концерт «Надежды», в прошлом году отметившей 10-летие, включал полюбившиеся сахалинцам номера из репертуара ансамбля, а также несколько премьерных композиций.
Напомним, общегородской проект «Культурная столица» проводится в Южно-Сахалинске с 2014 года. Как отметили в департаменте культуры областного центра, он направлен в том числе на популяризацию творчества местных коллективов, а также на разнообразие форм культурного досуга горожан.
В следующую среду, 17 июля, на привокзальной площади состоится концерт народного ансамбля казачьей песни «Воля».
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?