Южносахалинцев ждёт череда концертов под открытым небом

Десять бесплатных концертов под открытым небом запланированы в рамках общегородского проекта «Культурная столица» в Южно-Сахалинске. Рок-музыка, народные песни, эстрадные номера — каждую среду в 18.00 у фонтанов на привокзальной площади желающие могут выбрать досуг по душе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

- Классно! Замечательно! На фоне фонтана, небо голубое, детки здесь, - поделилась южносахалинка Вера Рехина, которая не только сама пришла на концерт народного вокального ансамбля «Надежда», но и привела своих детей и внука. - Моя мама вычитывает, высматривает, она нам подсказала. Приятное мероприятие для города! Теперь будем стараться по возможности посещать.

А вот Татьяна Иванова проезжала мимо на велосипеде и решила остаться.

- Очень сентиментальные впечатления. Первая песня была про то, что были девочками, а теперь стали бабушками. Всех нас это ждет, - сказала девушка.

Концерт «Надежды», в прошлом году отметившей 10-летие, включал полюбившиеся сахалинцам номера из репертуара ансамбля, а также несколько премьерных композиций.

Напомним, общегородской проект «Культурная столица» проводится в Южно-Сахалинске с 2014 года. Как отметили в департаменте культуры областного центра, он направлен в том числе на популяризацию творчества местных коллективов, а также на разнообразие форм культурного досуга горожан.

В следующую среду, 17 июля, на привокзальной площади состоится концерт народного ансамбля казачьей песни «Воля».