Ухой и пельменями накормят южносахалинцев на ярмарке выходного дня

В субботу, 13 июля, в Южно-Сахалинске пройдет тематическая ярмарка выходного дня. Мероприятие развернется на площадке у Дома Торговли. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, свою продукцию представят предприятия рыбной отрасли. Гости смогут оценить богатый ассортимент охлажденной, мороженой, вяленой, слабосоленой и копченой рыбы, морепродуктов, пресервов, консервов, полуфабрикатов, а также кулинарных изделий.

Также, южносахалинцы смогут поучаствовать и в развлекательной программе, приуроченной ко Дню рыбака. Торжественная церемония открытия намечена на 11:00. Организаторы планируют устроить театрализованное представление. Гостей ждет раздача ухи и дегустация пельменей. А дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению ролл-мороженого. Концертная программа продлится до 13.00.

Напоминаем, ярмарка работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 09.00 до 16.00.