Островитянам покажут фильмы, которых не было в прокате на Сахалине

Показы в рамках проекта «Фестивальный формат» возобновятся с 15 июля на Сахалине. По вечерам в течение нескольких понедельников сахалинцам покажут кинокартины признанных мастеров экрана, а также фильмы завоевавшие признание на международных фестивалях. После просмотра будет организовано обсуждение, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Кинодосуговое объединение.

В предстоящий понедельник, 15 июля, в ККЗ "Комсомолец" состоится показ фильма «Боль и слава» (Педро Альмадовар, Испания, 2019, 18+). Начало сеанса в 20:10.

Яркие, наполненные страстью, картины Педро Альмадовара завоевали популярность с середины 80-ых годов. С тех пор, многое, чем классик эпатировал зрителей, стало нормой. Неизменным осталось умение мастера рассказывать не самые простые для восприятия истории о детских психотравмах.

Стареющий герой Антонио Бандераса – альтер эго Альмадовара – переживает творческий кризис (как в «Дурном воспитании»). Случайно найденный на распродаже его собственный портрет заставляет режиссера вспомнить юность и властную «любящую» мать (как в фильме «Все о моей матери»). Мать отсекала все лишнее, по ее мнению, из жизни сына, в частности, автора того портрета.

Первая, абсолютно заслуженная каннская пальмовая ветвь за лучшую мужскую роль досталась, наконец, Антонио Бандерасу за роль в этом фильме.