Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2019
Сегодня 16:25
62,99|71,01|66,00
Светофоры на перекрёстке Мира-Поповича в Южно-Сахалинске отключат
15:32, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев научат искусству фотографии

 

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает на занятие в рамках «Семейного досуга». Оно будет посвящено искусству фотографии, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На мероприятии гости узнают о том, как фотографировали в XIX веке, увидите подлинные снимки и старинный фотоаппарат. В творческой части занятия участникам предложат изготовить декоративную фоторамку своими руками.

Занятие пройдет завтра, 13 июля в 13:00 и 15:00.

Приглашаются все желающие. Возрастных ограничений нет.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?