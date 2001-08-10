Сахалинцев научат искусству фотографии

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает на занятие в рамках «Семейного досуга». Оно будет посвящено искусству фотографии, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На мероприятии гости узнают о том, как фотографировали в XIX веке, увидите подлинные снимки и старинный фотоаппарат. В творческой части занятия участникам предложат изготовить декоративную фоторамку своими руками.

Занятие пройдет завтра, 13 июля в 13:00 и 15:00.

Приглашаются все желающие. Возрастных ограничений нет.