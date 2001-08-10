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15:32, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил
Сахалинцев научат искусству фотографии
Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает на занятие в рамках «Семейного досуга». Оно будет посвящено искусству фотографии, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
На мероприятии гости узнают о том, как фотографировали в XIX веке, увидите подлинные снимки и старинный фотоаппарат. В творческой части занятия участникам предложат изготовить декоративную фоторамку своими руками.
Занятие пройдет завтра, 13 июля в 13:00 и 15:00.
Приглашаются все желающие. Возрастных ограничений нет.
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