День рыбака отметили на Курилах
Профессиональный праздник работников рыбной отрасли массовыми гуляниями встретили во всех районах Сахалинской области. С размахом День рыбака отпраздновали и в Южно-Курильском городском округе, сообщает ТИА "Острвоа" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На берегу Тихого океана, у скалы Чертов палец, накануне собрались сотни тружеников моря и отдыхающих. Начавшийся дождь не помешал курильчанам отметить праздник.
В этот день почетными грамотами и благодарственными письмами Федерального агентства по рыболовству наградили несколько десятков ветеранов и лучших сотрудников рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.
Инспектору отдела кадров «Южно-Курильского рыбокомбината» Валентине Кравченко вручили знак «Почетный работник рыбного хозяйства России».
– На нашем предприятии я работаю уже 20 лет. И хочу еще продолжать и продолжать. Наград за эти годы у меня немало, - поделилась Валентина Кравченко. – На Курилах День рыбака – всенародно любимый праздник. Ведь у нас почти все работают в море.
Для курильчан подготовили яркую праздничную программу с Нептуном и Русалками в главных ролях. На сцену также вышли творческие коллективы районного дома культуры. Для самых маленьких рыбаков организовали рыбалку в надувном бассейне и множество веселых игр. Всех гостей бесплатно угощали ухой.
История рыбопромышленного комплекса Южно-Курильского района началась в 1946 году. Сегодня на 24 предприятиях рыбной отрасли Кунашира и Шикотана работает почти 1200 человек.
На Курилах при поддержке федеральных и региональных властей реализуются самые масштабные в рыбной отрасли области проекты. На Шикотане идут строительство и реконструкция консервного завода в Малокурильском и рыбоперерабатывающего комплекса в Крабозаводском. На Кунашире возводится завод по производству рыбной муки и рыбьего жира. Также в Южно-Курильском районе строятся два лососевых рыбоводных завода.
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