Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2019
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11:25, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Юных островитян зовут на литературное приключение

Юных островитян зовут на литературное приключение

 

Литературный квест «Властелин колец: Приключение» пройдет в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 17 июля. Мероприятие посвящено 65-летию трилогии Джона Рональда Руэла Толкина, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сотрудники СахОУНБ приготовили для школьников настоящее приключение. У ребят будет возможность окунуться в атмосферу мира фэнтези и пройти маршрутом главного героя книги Фродо Бэггинса. Справиться с заданиями помогут смекалка и знание произведения.

Начало мероприятия в 11.00. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.

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