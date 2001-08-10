Южносахалинцы могут поучаствовать в конкурсе «Комфортная городская среда»
Южносахалинцев и авторские коллективы приглашают принять участие в конкурсе по созданию визуализированного образа «Комфортная городская среда». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
По информации организатора - Фонда содействия развитию правовой культуры и исследований в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ и ЗАКОН», - конкурс проводится по 3 направлениям: фотография, видеоролик, графические изображения (логотип). В каждой номинации жюри определит одного победителя. Авторы лучших работ получат приз - 50 тысяч рублей.
Для участия необходимо до 10 сентября подать электронную заявку на официальном сайте фонда «ЖКХ и ЗАКОН». Там же можно ознакомиться с Положением о конкурсе и условиями участия.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 сентября в Москве.
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