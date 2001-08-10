Ансамбль казачьей песни выступит завтра перед южносахалинцами
Народный ансамбль казачьей песни «Воля» завтра, 17 июля, даст концерт под открытым небом в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица». Вход свободный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.
Мероприятие состоится в сквере у фонтанов на площади Ленина в 18.00. Для ценителей песенных традиций казачьего фольклора прозвучат известные и всеми любимые композиции. Все желающие смогут насладиться ярким выступлением артистов и получить заряд позитивного настроения.
Как отметили в департаменте культуры областного центра, уже шестой год подряд общегородской проект «Культурная столица» объединяет различные музыкальные направления. Проект призван познакомить сахалинцев с достижениями островной культуры и популяризировать творчество местных коллективов. Южносахалинцы могут не только расширить кругозор и ярко провести свой досуг, но и поддержать талантливых горожан, ищущих площадку для самовыражения.
С июля по сентябрь профессиональные коллективы областного центра будут давать бесплатные концерты в сквере у фонтанов каждую среду в 18.00. С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте ДК «Родина».
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