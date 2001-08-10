Более 30 композиций икэбана покажут горожанам в музее книги Чехова

Сахалинские мастера школы икебаны Согецу представят оригинальные цветочные композиции на выставке «Икебана в авторских вазах». Она пройдет в музее книги Чехова Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По традиции выставки икебаны каждое лето проходят в музее «Остров Сахалин». В этом году состоится уже четвертая выставка цветочных композиций. Идея экспозиции – показать красоту летней природы Сахалина через икебану. Эту мысль отразят в своих работах ученики и преподаватели школы икебаны Согецу. Гости выставки увидят более 30 композиций, выполненных из цветов, листьев, веток, мха, камней и других природных материалов.

Керамические вазы, представленные на выставке, созданы под руководством японских профессоров школы икебаны Согецу на мастер-классах в Саппоро в рамках международной выставки, посвященной 90-летию школы. Также буду показаны композиции в вазах, выполненных из других материалов.

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