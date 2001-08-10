Литературный квест «Властелин колец: Приключение» прошёл в сквере областной универсальной научной библиотеки 17 июля. Мероприятие посвятили 65-летию трилогии Джона Рональда Руэла Толкина, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В квесте приняли участие ребята разных возрастов. Они должны были преодолеть нелегкий путь, такой же, как и герои трилогии, применив смекалку, ловкость и, конечно, знание произведения.

Школьники разделись на три команды и приступили к выполнению заданий: перечисляли участников Братства Кольца, перебирались через «реку» по узкому мосту, преодолевали «мглистые горы», перепрыгивая с камня на камень. Школьников ждали коварные уловки гномов, чьи послания необходимо было расшифровать, затем ребятам нужно было ответить на вопросы викторины, добраться до вулкана и уничтожить Кольцо Всевластия.

В финале квеста сотрудники библиотеки устроили настоящее шоу с извержением вулкана. Завершился квест общей фотографией.