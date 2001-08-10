Жителей Южно-Сахалинска приглашают проявить свои вокальные данные

В четверг, 18 июля, любителей и профессионалов вокального искусства ждет третья вокальная битва в рамках проекта «Караоке онлайн». Старт как и прежде на площади Ленина у фонтанов в 18.00. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Заявки принимаются по месту проведения с 17.00. Участникам предоставляют сценическое оборудование и музыкальные каталоги, в которых представлены композиции на любой вкус. Победитель определяется каждый четверг. Справки по телефону: 50-50-92.

Напомним, первая вокальная битва состоялась 4 июля. Актуальная программа и анонсы мероприятий общегородского проекта «Культурная столица» представлены на сайте городского дома культуры «Родина».