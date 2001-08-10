Ансамбль «Воля» выступил на площади Ленина в Южно-Сахалинске
Ансамбль «Воля» выступил на площади Ленина в рамках «Культурной столицы». Накануне казачьи песни пришли послушать рекордные 300 человек. Выступление продолжалось около часа, и горожане часто просили исполнить любимые произведения на бис, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской мэрии.
В этот раз на импровизированную сцену, развернувшуюся у фонтанов на площади Ленина в областном центре, вышли 28 человек. Народный коллектив заметно омолодился. Подрастающее поколение казаков удивляло зрителей фланкированием шашками, джигитовкой и сложными танцевальными элементами. В то же время хор радовал публику знакомыми с детства песнями разных эпох и регионов. Прозвучала величальная «Ой, Россия», напевы сибирских, уссурийских, запорожских казаков - репертуар был обширным. Однако все произведения объединила тема любви к Отечеству и казачьим традициям.
- Мы к этому очень серьезно относимся. Наш коллектив принимает участие в «Культурной столице» с самого старта проекта, каждый год и всегда собирает много зрителей. Это выступление не стало исключением. Мы пели вживую, зрители подпевали и выходили танцевать. А некоторые подходили и благодарили за «Культурную столицу». Люди не всегда могут посетить мероприятия в домах культуры, а здесь в центре города каждую среду - выступление, очень удобно. Одна женщина призналась нам, что все концерты посещает. Для нас, артистов, это самое лучшее признание, - поделилась впечатлениями руководитель ансамбля «Воля» Ольга Жирова.
- Нам очень нравится этот проект. Когда-то в детстве мы тоже разучивали казачьи песни, и сейчас, послушав выступление коллектива, я как будто ненадолго вернулась в юность. Обязательно придем и на следующей неделе. А еще в программе заявлен «Русский терем» - его тоже хотим услышать, - отметила посетитель концерта Татьяна Иванова.
Добавим, уже сегодня в рамках «Культурной столицы» всех желающих снова ждут у фонтанов на площади Ленина. В 18.00 стартует очередной этап вокальной битвы «Караоке онлайн». Для того чтобы стать участником, нужно лишь прийти и заявить о своем желании выступить - заявки принимают в этот же день по месту проведения с 17.00. Участникам предоставляются сценическое оборудование и музыкальные каталоги, в которых представлены композиции на любой вкус. Любой житель города может стать зрителем и поддержать своего конкурсанта. Справки по телефону 50-50-92.
Актуальная программа и анонсы мероприятий общегородского проекта «Культурная столица» представлены на сайте ДК «Родина».
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