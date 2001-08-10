Пирогами и пельменями угостят южносахалинцев на ярмарке выходного дня

В субботу, 20 июля, на площадке у Дома торговли в Южно-Сахалинске развернется тематическая ярмарка «Русское поле». Об этом ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе администрации города.

Рыба, мясо, молоко, овощи, ягода, цветы - свою продукцию представят множество предприятий островного региона, а также фермеры и владельцы небольших садовых участков. На территории установлено более 40 торговых точек местных товаропроизводителей, отведена специальная территория для реализации товара с дач и огородов, также обустроены фуд-корт и зона развлечений.

В субботу посетители смогут принять участие в фестивале славянского искусства, начало праздничной программы в 11.00. Гости ярмарки увидят выступления творческих коллективов, а также угостятся пирогом с капустой и мясом, отведают пельменей и продегустируют хлебобулочную и молочную продукцию от различных сахалинских предприятий. Концертная программа продлится до 13.00

Кроме того, ярмарку посетят южно-сахалинские ремесленники, которые выставят свои товары - вязаные игрушки, свечи, изделия из дерева и другие сувениры ручной работы.

Напоминаем, ярмарка между пр. Мира и ул. Дзержинского, на площадке у Дома торговли, функционирует с понедельника по пятницу - с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.