Островитян приглашают на фотовыставку «Это Сахалин»

Анивский маяк, коренные малочисленные народы и природа островного края – в областном центре открылась фотовыставка «Это Сахалин». Накануне, 17 июля, эта экспозиция подвела итоги одноименного конкурса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея книги Чехова.

Напомним, фотосостязание стартовало в мае 2018 года в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и проводилось для привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия России и родного края, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. В нём участвовало более 30 человек в пяти номинациях: «Коренные малочисленные народы Севера Сахалина», «Сахалин в лицах», «Природа Сахалина», «Сахалин славен трудом» и «Сахалин спортивный».

– На фотоконкурс было прислано более 400 работ. Члены жюри спорили, кого выбрать победителем, так как все кадры по-своему интересны и уникальны. В нашем музее вы можете увидеть фотографии, которые показывают насколько наш остров красивый и многогранный. Это взгляд не только профессионалов, но и любителей. Надеюсь, выставка вам понравится. Желаю всем приятного просмотра! – поздравила заместитель директора музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Анастасия Степаненко.

Победитель в номинации «Сахалин славен трудом» Александр Гайворон рассказал, что снимает своих героев только на пленочные фотоаппараты. В одном из своих путешествий по острову он сделал кадр, который принес ему победу в конкурсе:

– Мы ездили с товарищем по острову, снимали жизнь сахалинцев. В нашей небольшой поездке мы остановись в бухте Тихой. Там мы увидели, как к пристани пришвартовывались кунгасы для разгрузки рыбы. В этот момент один из рыбаков перепрыгнул с лодку на лодку, и я успел запечатлеть этот момент.

Выставка будет работать до 4 августа.