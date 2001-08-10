Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
С 23 по 30 августа в Южно-Сахалинске в девятый раз пройдет международный кинофорум. Уже стали известны названия первых конкурсных фильмов и членов жюри, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На открытии зрители увидят «ООО «Семейный роман» – новую картину классика немецкого кинематографа, неоднократного лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога. Показ на Сахалине станет российской премьерой этого фильма и начнет конкурсную программу «Края света».
– Когда мы только начинали делать фестиваль на Сахалине, в основу нашей концепции мы положили простую идею о том, что Сахалин – это восточные ворота России. Все эти годы мы уделяли особое внимание корейскому, японскому, иранскому, тайскому кино, расширяли представление наших зрителей о географии кино. Сегодня для фестиваля настает новый этап. Нужен глобальный контекст. И фильм немца Вернера Херцога, нашедшего своих героев в Японии, – идеальный пример глобального кинематографа со своим неповторимым авторским лицом, – отметил программный директор кинофестиваля Алексей Медведев.
Из девяти конкурсных фильмов, которые поборются за Гран-при «Края света», три созданы в России. «Большая поэзия» Александра Лунгина уже получила приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов) на «Кинотавре». Фильм «Дылда» Кантемира Балагова отмечен за лучшую режиссуру в каннском конкурсе «Особый взгляд», а также получил Гран-при на международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало». А мировая премьера киноленты «Мальчик русский» дебютанта Александра Золотухина состоялась в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля.
Сегодня уже известны также имена трех из пяти членов жюри международного кинофорума на Сахалине. Это македонский режиссер Теона Стругар Митевска, актер Александр Робак и композитор Владимир Мартынов.
На девятом «Крае света» сахалинцев и гостей острова ждут лучшие фильмы со всего мира. Зрители увидят полюбившиеся им программы фестивальных хитов «Самое главное» и «Как научиться смотреть кино», анимацию для детей и взрослых. Состоятся специальные показы со звездными гостями, программы фильмов членов жюри и документального кино. На фестивале покажут фильмы под открытым небом и работы сахалинских кинематографистов. Новая программа «Индостан» позволит посмотреть на карту мира под кинематографическим углом. Также на международном кинофоруме пройдет традиционная «Ночь в театре», концерты и мастер-классы для гостей фестиваля.
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