Культовый фильм «Бойцовский клуб» покажут сахалинцам в "Комсомольце"
В честь 20-летнего юбилея фильма компания «Иноекино» выпускает в прокат культовую классику 90-х: провокационный, возмутительный и брутальный «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. В Южно-Сахалинске фильм можно будет увидеть 5 августа в ККЗ «Комсомолец». Показ пройдёт на английском языке с русскими субтитрами. Начало в 21:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Кинодосугового объединения.
«Бойцовский клуб» Дэвида Финчера — один из самых спорных фильмов своего времени: провалившийся в прокате под язвительные рецензии критиков, он затем приобрёл культовый статус, завоевал любовь зрителей и породил целый ряд философских прочтений. Основанный на одноимённом романе Чака Паланика 1996 года, фильм жестко критикует корпоративную культуру, консьюмеризм, фрустрацию пресытившихся спокойной жизнью мужчин и мир, наполненный копиями копий. Финчер создаёт бодрую, абсурдную и одновременно тревожную и мрачную историю с крутыми сюжетными поворотами, нокаутирующей стилистикой, запоминающимися цитатами и запутанными отношениями между главными героями в блестящем исполнении Эдварда Нортона, Брэда Питта и Хелены Бонэм Картер.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 18:00 12 Июля Рекордное число детских садов ремонтируют в областном центре
15:06 12 Июля Островитянам покажут фильмы, которых не было в прокате на Сахалине
18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
12:12 12 Июля Пожарные тушат горящую крышу жилого дома в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?