Культовый фильм «Бойцовский клуб» покажут сахалинцам в

В честь 20-летнего юбилея фильма компания «Иноекино» выпускает в прокат культовую классику 90-х: провокационный, возмутительный и брутальный «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. В Южно-Сахалинске фильм можно будет увидеть 5 августа в ККЗ «Комсомолец». Показ пройдёт на английском языке с русскими субтитрами. Начало в 21:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Кинодосугового объединения.

«Бойцовский клуб» Дэвида Финчера — один из самых спорных фильмов своего времени: провалившийся в прокате под язвительные рецензии критиков, он затем приобрёл культовый статус, завоевал любовь зрителей и породил целый ряд философских прочтений. Основанный на одноимённом романе Чака Паланика 1996 года, фильм жестко критикует корпоративную культуру, консьюмеризм, фрустрацию пресытившихся спокойной жизнью мужчин и мир, наполненный копиями копий. Финчер создаёт бодрую, абсурдную и одновременно тревожную и мрачную историю с крутыми сюжетными поворотами, нокаутирующей стилистикой, запоминающимися цитатами и запутанными отношениями между главными героями в блестящем исполнении Эдварда Нортона, Брэда Питта и Хелены Бонэм Картер.