Южносахалинцев зовут на выставку «Навечно в строю»

Выставка «Навечно в строю» начала работу в фойе второго этажа сахалинской областной библиотеки сегодня, 19 июля. Она посвящена героям островного региона, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Обновлённая экспозиция рассказывает о воинах, которые погибли в военных действиях на Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года, и сахалинцах, павших в горячих точках второй половины XX - начала XXI века.

Среди них – Николай Грищенко, Леонид Смирных, Антон Буюклы, Сергей Ромашин и многие другие. Каждый из них за совершённые подвиги удостоился высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации. В их честь названы населенные пункты, учреждения, возведены мемориалы. Обессмертив свои имена, они остались навечно в строю защитников мира в стране и на наших островах.

Выставка будет доступна по 17 октября 2019 года. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.