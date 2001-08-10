Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2019
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16:36, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцы погрузились в историю Синегорска

Южносахалинцы погрузились в историю Синегорска

Участники проекта «Народный сахалинский гид» и сотрудники областной библиотеки отправились в село Синегорск и побывали на экскурсии в местном музее. Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, накануне, 18 июля, об истории населённого пункта, а также о представленных экспозициях рассказала Валентина Миненко – «хозяйка» музея. Она вместе с жителями села скрупулёзно собираети восстанавливает информацию о малой родине. Синегорск был основан японцами 110 лет назад и первоначально носил название Каваками, что в переводе означает «устье реки».

Посетители экскурсии изучили экспонаты, которые относятся к разным временным периодам. Самый большой зал музея посвящен градообразующему предприятию – шахте по добыче каменного угля. Много уважаемых людей трудились на ней, обеспечивая топливом города и сёла Сахалина.

Экспозиция, посвящённая переселенцам 1940–1950–х годов, вызвала у участников экскурсии тёплые воспоминания о детстве.

Следующая выездная экскурсия для участников проекта «Народный сахалинский гид» запланирована на 27 июля в город Корсаков.                                                                                

                                                                                          

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