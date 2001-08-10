Островитян зовут на выставку «Телеграфируйте. Сахалин»

Выставка «Телеграфируйте. Сахалин» откроется в музее книги Чехова 23 июля. Она пройдет в рамках грантового проекта «Открыточная история». Начало в 16:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставка станет комплексом второй части постоянной экспозиции музея «Остров Сахалин»: открытый финал» и приоткроет исторические моменты, связанные с почтовой деятельностью на Сахалине. Например, в одном из документов указано, что с 1881 года учреждено отправление почт из Николаевска в пост Александровский и обратно.

В новой экспозиции посетителям покажут разнообразие видов почтовых открыток и марок из частных коллекций Флегантова В. А. и Фуражова С. В., а также представят письменные принадлежности из фондов музея книги Чехова и областного краеведческого музея. Помимо этого появится возможность увидеть подлинное письмо, написанное А. П. Чеховым и О. И. Череповой-Орловской в 1899 году.

«Открыточная история» – проект, который направлен на популяризацию традиции отправки почтовых открыток. В рамках него откроются уникальные выставки, а также установят почтовый ящик в сквере музея, через который можно будет отправить открытку с пожеланиями.