Сахалинцам расскажут о введении христианства на Руси

Книжная выставка «Креститель Руси» начала свою работу на третьем этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Она посвящена Дню Крещения Руси, который ежегодно отмечается 28 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

В 988 году при правлении князя Владимира Святославовича произошло поворотное событие в отечественной истории – введении христианства в качестве государственной религии Киевской Руси. Его значение осветили в своих монографиях многие известные российские историки.

На выставке представлены книги: «Лекции по русской истории. Киевская Русь» профессора Санкт-Петербургского университета И.Я. Фроянова, «Крещение Руси и Владимир Святой» историка С.В. Алексеева, «Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры» доктора исторических наук Петрухина В.Я., «История России IX-XVII веков. От Российской государственности до Российской империи» профессора А.Т. Степанищева и другие издания. Такие работы, как «Владимир Святой» А. Карпова и «Слово о князе Владимире» В. Руднева также познакомят посетителей выставки с жизнью и деятельностью князя Владимира – Крестителя Руси.

Выставка продлится до 11 августа.