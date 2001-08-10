Юные сахалинцы завершили работу лагеря

Концертом и народной театральной постановкой «Лодка» в Доме культуры «Родина» города Южно-Сахалинска завершил свою работу молодежный палаточный лагерь «Берег притяжения». Накануне ребята вернулись из Александровск-Сахалинского района, и в стенах Дома культуры показали родителям, родственникам и гостям чему научились за семь дней смены лагеря, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Южно-Сахалинскую и Курильскую епархию.

Музыканты исполнили несколько народных и казачьих песен, а потом вместе с участниками молодежного лагеря показали театральную музыкальную постановку «Лодка» по мотивам казачьих рассказов.

- Большая часть нашей поездки на Сахалин проходит на природе, и это прекрасно, - поделился своими впечатлениями участник дуэта «КоленкорЪ» Фёдор Скунцев, - потому что здесь на острове природа необычайно красивая. Ребята замечательные, талантливые. Эти семь дней пролетели очень быстро и мы уже начинаем планировать программу на следующий год.

Программа "Берега притяжения" включала в себя образовательную, творческую и развлекательную части. Лекции для ребят проводил преподаватель Сретенской духовной семинарии Андрей Солодков, Начальная военная подготовка проходила под руководством представителя 68 армейского корпуса, музыканты занимались с детьми фланкировкой и разучивали народные песни и танцы, занятия по истории проходили в рамках просветительского проекта «Наследники Александра Невского». Также за время смены в лагере прошёл чемпионат по дебатам, который провел преподаватель школы коммуникации "Мост Медиа" Роман Худжаниязов.

- Это образовательно-развлекательное мероприятие, - рассказал Роман, - которое наша школа периодически организует. Через дебаты участники тренируются навыкам риторики, публичных выступлений и ораторского мастерства. Дебаты проходят по принципу соревнования - четвертьфинал, полуфинал и финал. Оппоненты сталкиваются по самым разным темам. Победители получают призы от школы. Для участников дебаты - одновременно и шоу, и возможность проверить себя, повысить мастерство.

В этом году молодежная организация «Братство Александра Невского» отмечает свое пятнадцатилетие. Участники лагеря и активисты братства планируют провести несколько праздничных мероприятий посвященных круглой дате, а в следующем году «Берег притяжения» будет проходить в пятнадцатый раз и организаторы уже начинают готовить программу к юбилейной смене лагеря.