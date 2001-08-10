Рок-группа «Перекреsток» выступит перед южносахалинцами
Популярная рок-группа «Перекреsток» даст концерт под открытым небом. Он пройдет завтра, 24 июля, в сквере у фонтанов на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Начало в 18:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Для любителей зажигательных танцев прозвучат русские и зарубежные хиты искрометного рок-н-ролла, романтичные блюзовые композиции, а также авторские песни в неповторимой манере исполнения. Все желающие смогут насладиться выступлением артистов и получить заряд позитивного настроения.
Напомним, в рамках «Культурной столицы» концерты у фонтанов запланированы каждую среду. Проект призван познакомить сахалинцев с достижениями островной культуры и популяризировать творчество местных коллективов. Южносахалинцы могут не только ярко провести свой досуг, но и поддержать талантливых горожан, ищущих площадку для самовыражения. С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте ДК «Родина».
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