Юбилей Василия Шукшина отметят в сахалинской областной библиотеке

Акция, посвящённая 90-летнему юбилею советского кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя Василия Шукшина пройдёт в сквере сахалинской областной библиотеки 25 июля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

С рассказом о жизни писателя выступит приглашённый гость – литератор и краевед из Томаринского района Геннадий Акмалов. На протяжении нескольких лет он собирал информацию о Василии Шушкине и вёл переписку с его матерью.

На встрече покажут эпизоды из кинофильмов Шукшина. Все желающие смогут прочесть отрывки из произведений писателя-юбиляра в открытый микрофон. Также гостей акции ждёт моноспектакль «Микроскоп» в исполнении актёра театра «Хорошие люди» Николая Лабазова.

Начало мероприятия в 14.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.