Жителей Южно-Сахалинска приглашают на

СТК "Горный воздух" приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска провести атмосферный вечер. "Шёпот звёзд" - прекрасный повод насладиться завораживающими закатными и ночными видами на любимый город, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинский туристско-информационный центр.

В программе традиционного и уже полюбившегося мероприятия - популярная живая музыка, зажигательные танцы, космическая фотозона, интерактивные площадки для детей и взрослых, а также фудкорт. Все гости смогут принять участие в розыгрыше призов от многочисленных друзей и партнёров..

Душевная атмосфера, "пледовое" настроение, интересные люди и новые знакомства – вот что ждёт вас в этот незабываемый вечер. Всё самое интересное будет происходить на средней площадке "Горного воздуха" 26 июля c 19:00 до 24:00.

Стоимость подъёма на канатной дороге с 18:00 до полуночи – 200 рублей за каждую станцию.

В случае непогоды мероприятие переносится на 2 августа, отмечают в центре.