Городской парк приглашает южносахалинцев на мероприятия
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина представляет афишу мероприятий на предстоящие дни. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
Четверг
25 июля в 17:00 на территории кафе «Мама кофе» состоится вечер-концерт, посвященный памяти Владимира Высоцкого. На мероприятии зрители познакомятся с многочисленными фотографиями Высоцкого, в которых можно будет проследить жизнь поэта. Также самые известные песни Владимира Семеновича в течение всего вечера будут звучать в исполнении творческих коллективов и бардов Южно-Сахалинска. В случае непогоды мероприятие переносится в стеклянный павильон.
Вечером в четверг в 18:00 на танцплощадке по традиции откроется ретро-дискотека. Хиты 80-90-х годов, конкурсная программа, свежий воздух и дружелюбная атмосфера.
Пятница
В пятницу, 26 июля, в 17:00 на территории картодрома состоится вечер романса. В творческом мероприятии примут участие актеры Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова Елены Денисовой и Леонида Всеволодского.
С 19:00 для посетителей парка открывается летний кинотеатр под открытым небом. На этой неделе запланирована трансляция художественного фильма «Вам и не снилось». При неблагоприятной погоде кинопоказ будет проведен в стеклянном шатре.
Суббота
27 июля в 09:00 часов для старшего поколения на озере Верхнем состоится утренняя гимнастика. Стоит отметить, что занятия проводятся еженедельно по вторникам и субботам с 09:00 до 10:00 часов.
В стеклянном павильоне с 13:00 до 14:00 пройдет показ мультфильма «Котенок по имени Гав». Организаторы приготовили для маленьких сахалинцев конкурсные программы и игровые зоны.
Программа выходного дня на территории картодрома «Старый граммофон» начнется в 14:00 часов. Организаторы готовят для горожан интересные конкурсы, интерактивные игры и конечно же зажигательные выступления вокалистов города.
На танцевальной площадке в 18:00 распахнется субботняя вечеринка. Здесь прозвучат любимые хиты и выступят всем известные коллективы области.
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