Астрономические часы Ивана Грозного покажут сахалинцам
Дни Эрмитажа впервые пройдут на Сахалине. Вниманию жителей помимо широкой культурной программы представят уникальный экспонат – астрономические часы Ивана Грозного с небесными и земными глобусами XVI века, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– Уверен, Дни Эрмитажа станут ярким и запоминающимся событием для жителей Сахалинской области, - рассказал на пресс-конференции заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. - Торжественное открытие мероприятия состоится в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Именно здесь сахалинцы смогут увидеть астрономические часы-глобус. Предлагаю землякам не упустить редкую возможность познакомиться с шедевром.
Как рассказал начальник отдела межмузейных коммуникаций Государственного Эрмитажа Иван Корнеев, сахалинцы будут первыми, кто после ремонта увидит сложный технический прибор. Его изготовили немецкие мастера Георг Ролль и Иоганн Рейнгольд. Позже он был преподнесен Ивану Грозному в виде дипломатического дара.
- Реставрацию часов завершили в апреле этого года. Теперь они в рабочем состоянии. Хронометр на Сахалин привезет руководитель лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа Михаил Гурьев. У нас он отвечает за работу всех часовых механизмов и именно он реставрировал известные часы «Павлин», - поделился Иван Корнеев.
Для проведения культурно-просветительской программы в Южно-Сахалинске решено задействовать площадки всех областных музеев. В краеведческом - пройдут образовательные мероприятия для музейного сообщества, в художественном организуют виртуальные экскурсии по экспозициям Эрмитажа, в музее книги А.П. Чехова заработает выставка астрономических часов, в музее «Победа» расскажут об Эрмитаже в годы войны.
Чтобы осеннее мероприятие посетило как можно больше людей, запустят «музеемобиль». Он будет привозить в областной центр людей из сел. Кроме того, специалисты из Эрмитажа посетят близлежащие города юга Сахалина. Также в планах организация провести онлайн-трансляцию для сотрудников музеев Сахалинской области, которые по тем или иным причинам не смогут приехать в островную столицу.
Во время Дней Эрмитажа на Сахалине вход во все областные музеи Южно-Сахалинска будет бесплатным.
Культурно-образовательный проект «Дни Эрмитажа» существует с 1990-х годов благодаря бывшему генеральному директору учреждения Владимиру Матвееву. Он проходит не только в городах России, но и за рубежом.
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