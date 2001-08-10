Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2019
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Южносахалинцам покажут памятные доски островной столицы

Южносахалинцам покажут памятные доски островной столицы

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает гостей на пешеходную экскурсию «Имя на камне: памятные доски Южно-Сахалинска». Она состоится завтра, 26 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

На страницах летописи многолетней истории региона осталось множество имен людей, которые внесли свой вклад в развитие Сахалинской области. Многие из них запечатлены на памятных досках городских зданий. Краеведческая пешеходная экскурсия «Имя на камне» расскажет о тех, кто укреплял и развивал Сахалин и его столицу.

Начало экскурсии в 11.00. Сбор на крыльце библиотеки.

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