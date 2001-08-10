К гастрономическому марафону готовятся в Южно-Сахалинске

В областной столице продолжается активная подготовка к проведению первого гастрономического марафона «Дары морей». Он стартует 1 августа в рамках фестиваля «Остров-рыба», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

В этом году географию события расширило кафе «Барeasta» из Ноглик. Шеф-повара заведений общественного питания, заявившиеся к участию в марафоне, разработали рецептуру приготовления новинок из лосося, кальмара и камбалы. Это будут блюда специального предложения - по цене не более 350 рублей. Список участников размещен на официальном сайте мэрии. Попробовать блюда можно будет не только в кафе и ресторанах, но и в отделах кулинарии.

Шеф-повар гастробара «Ямми» Валерий Ковалев разработал авторский рецепт, который позволит насладиться вкусом того самого рыбного супа «с костерком». В его особой ухе исключительно овощи, запеченные на гриле: молодой картофель, томаты черри и морковь. Королем блюда остается филе свежего лосося. А вот пикантность придаст еще один островной морепродукт.

- Помимо лосося традиционного мы используем копченый кальмар, это и придаст нашей ухе тот оттенок, тот заветный вкус дымка. Уха считается блюдом простым, но здесь есть и свои требования: ингредиенты должны быть неразваренными, а бульон прозрачным. Украсят суп из морепродуктов ростки горошка и съедобные фиалки. Это дебют блюда в нашем меню. Думаю, что наши гости оценят его и в дальнейшем оно займет достойную позицию, - рассказал Валерий Ковалев.

В рамках гастрономического марафона южносахалинцы и гости города смогут попробовать блюда, созданные по мотивам рецептов французской, итальянской, паназиатской, русской кухни. Особое внимание кулинары уделили как пикантным соусам, которые призваны выигрышно оттенять морепродукты, так и необычным гарнирам.

Напомним, фестиваль «Остров-рыба» проводится в областной столице уже в пятый раз. Его основная цель - развитие гастрономического туризма, повышение культуры обслуживания и подачи блюд, продвижение рыбной продукции региона на внутреннем и внешнем рынке. В этом году горожан ждет много сюрпризов, в том числе и специальные блюда в ресторанах, кафе и отделах кулинарии города. Изменится и формат мастер-классов, пройдут конкурсы среди любителей поварского дела.